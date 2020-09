UFG divulga edital com 30 vagas e remuneração de R$ 9 mil

Um novo edital de abertura foi divulgado pela Universidade Federal de Goiás (UFG). O documento torna público concurso público com 30 vagas de nível superior para professor de magistério federal. A remuneração pode chegar a R$ 9.616,18 para trabalho de 20 a 40 horas semanais.





A oportunidade é para professores de diversas áreas: geotecnia ambiental, desenho técnico, artes visuais, engenharia mecânica, musicoterapia e percepção musical, transporte aéreo, design gráfico, ciência da informação, cardiologia, cultura e humanidade, psiquiatria, semiologia, urologia, ortodontia, anatomia animal, física experimental, morfologia, saúde coletiva, química inorgânica, entre outras.





O período de inscrições é de 5 a 19 de outubro, unicamente pelo site da universidade. A taxa de participação varia de R$ 45 a R$ 192, de acordo com o cargo do candidato. A isenção deste valor pode ser solicitada por pessoas inscritas no programa CadÚnico até 10 de outubro. Das 30 vagas, 20% são reservadas a candidatos negros, enquanto outros 10% são reservados para pessoas com deficiência.





As provas do concurso serão aplicadas em três diferentes unidades da UFG: campus Samambaia, campus Colemar Natal e Silva e campus Aparecida de Goiânia. Os candidatos passarão por prova escrita, prova didática, prova oral, análise de títulos e defesa de memorial. O cronograma com data e horário das avaliações e a distribuição de pontos das mesmas ainda não foram divulgados.





No dia de aplicação das provas, o participante deverá se submeter à normas de biossegurança para evitar a disseminação de Covid-19. O uso de máscara facial e álcool gel será obrigatório. Os candidatos que desrespeitarem o protocolo serão desclassificados.









*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco