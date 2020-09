CBM/MG: editais de concurso com 40 vagas são publicados

(foto: Divulgação/CBM MG ) Foram publicados, nesta terça-feira (22/9), os editais de abertura dos dois novos concursos públicos do Comando da Academia de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBM/MG) para preenchimento de 40 vagas.



Edital 01/2020

O concurso público garante 30 vagas para a graduação de cadete no curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros (CFO) em 2021, sendo 27 vagas para candidatos do sexo masculino e três vagas para candidatas do sexo feminino. O período de inscrição é de 22 de novembro a 21 de dezembro, pelo site www.gestaodeconcurso.com.br . Para participar, é necessário efetuar pagamento no valor de R$ 180,16. A isenção deste valor poderá ser solicitada por candidatos desempregados ou inscritos no programa CadÚnico.





O concurso contará com três fases:





1ª Fase: prova objetiva (com questões de matérias do ensino médio), de caráter classificatório e eliminatório, valendo 100 pontos; e prova de redação, de caráter classificatório e eliminatório, valendo 50 pontos.





2ª Fase: exames médicos preliminares e complementares e avaliação psicológica, ambas eliminatórias.





3ª Fase: teste de capacitação física, eliminatório e classificatório, valendo 20 pontos; e exame toxicológico, eliminatório.





Os candidatos selecionados atuarão como cadetes no CFO por, no mínimo, 3 anos. Durante a formação, o profissional receberá remuneração mensal de R$ 6.519,44, além de assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica. Após a finalização do curso, o profissional será declarado aspirante a oficial BM.









Edital 02/2020

São 10 vagas ofertadas para o Quadro de Oficiais da Saúde (QOS). Podem se inscrever candidatos de ambos os sexos, sendo uma vaga para fisioterapia e nove para as seguintes especialidades médicas: clínica médica (4), psiquiatria (1), otorrinolaringologia (1), pneumologia (1), medicina de emergência (1) e cirurgia de tórax (1).





O período de inscrição e o local são os mesmos do concurso CFO. O valor da inscrição é de R$ 200,56. Candidatos desempregados ou inscritos no CadÚnico poderão solicitar a isenção do valor.





O concurso conterá quatro fases:





1ª Fase: prova objetiva (com questões de matérias do ensino médio), de caráter classificatório e eliminatório, valendo 100 pontos; prova discursiva, eliminatória e classificatória, no valor de 100 pontos; e prova de títulos, classificatória, de 100 pontos.





2ª Fase: exames médicos preliminares e complementares e avaliação psicológica, ambas eliminatórias.





3ª Fase: teste de capacitação física, eliminatório e classificatório, valendo 30 pontos; e exame toxicológico, eliminatório.





4ª Fase: estágio preparatório de oficiais da saúde, classificatório e eliminatório, no valor de 10 pontos, com duração de 90 dias.





Os profissionais aprovados receberão bolsa de estudo no valor de R$ 5.014,17, que será paga desde que o estagiário cumpra toda a carga-horária prevista para o curso. Concluído o curso com aproveitamento, o candidato ingressará na Corporação no posto de 2º Tenente BM QOS.