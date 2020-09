Nova seleção de nível superior é aberta no Entorno do DF; salário até R$ 6,2 mil

Campus IFG de Luziânia (foto: Divulgação/IFG )



De acordo com o edital, a carga horária é de 40 horas semanais e o salário pode chegar a R$ 6.289,21. Estão abertas as inscrições da nova seleção pública aberta pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), para o campus de Luziânia, cidade do Entorno do Distrito Federal. O edital de abertura oferece uma vaga temporária, por um ano, para o cargo que exige nível superior de formação para professor de geografia.De acordo com o edital, a carga horária é de 40 horas semanais e o salário pode chegar a R$ 6.289,21.





site da instituição. A inscrição só será efetuada mediante pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 40. Não haverá isenção deste valor. As inscrições, abertas nesta segunda-feira (21/9), poderão ser efetuadas até 6 de outubro, por meio de envio de formulário no. A inscrição só será efetuada mediante pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 40. Não haverá isenção deste valor.





O método de avaliação contará com duas etapas classificatórias e eliminatórias, ambas remotas. A primeira será uma análise de títulos, realizada durante as inscrições, e a segunda uma prova de desempenho didático com arguição, onde o candidato terá que elaborar uma aula, de no máximo 30 minutos, sobre um tema da área de geografia que será sorteado pelo IFG.



A segunda etapa está prevista para ser aplicada 15 de outubro. Nela, além do conteúdo elaborado pelo professor, serão avaliados dicção, postura, linguagem e estimulação.





edital completo aqui! Leia o

* Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco