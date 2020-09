Prefeitura no Pará oferece mais de 300 vagas pra todos os níveis de escolaridade

Prefeitura no Pará oferece mais de 300 vagas pra todos os níveis de escolaridade

Inscrições abertas! Concurso do MPGO oferece salários de R$ 3,5 mil para ensino fundamental

Inscrições abertas! Concurso do MPGO oferece salários de R$ 3,5 mil para ensino fundamental