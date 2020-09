Vagas em São Paulo! Concursos oferecem salários de até R$ 20,5 mil

Três seleções de universidades públicas de São Paulo estão com abertas. Ao todo, são quatro vagas distribuídas entre a Universidade Federal do ABC (Ufabc), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade Estadual Paulista (Unesp). O salário oferecido chega a R$ 20.530. Veja abaixo detalhes sobre cada processo seletivo:

A seleção é para contratação temporária (com prazo de um ano) de professor sênior de neurociência aplicada. A vaga é única. O profissional selecionado atuará em uma carga horária de 40 horas semanais, para um salário de R$ 20.530.

As inscrições vão de 11 de setembro a 10 de outubro e devem ser realizadas pelo site da instituição . Não há taxa de participação. Para se inscrever, o profissional deve ter doutorado na área há, no mínimo, dez anos.

O processo seletivo terá uma prova de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, e uma análise do plano de trabalho, classificatória, como avaliação. Clique aqui para ler o edital na íntegra!

O concurso público também é destinado ao preenchimento de uma vaga de professor com doutorado. A chance é para atuação na área de microbiologia e imunologia no Departamento de Diagnóstico Oral da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, na Unicamp.

A seleção será composta por prova escrita (eliminatória), análise de títulos, prova de arguição e prova didática (classificatórias). Conforme o edital, datas e horários serão divulgados posteriormente no site da universidade. Clique aqui para saber mais!

A universidade oferece chance para dois professores substitutos das áreas de farmácia e ciências da saúde. Foram dois editais de abertura publicados: um para cada especificação. A contratação é para atuação por cinco meses no campus de Araraquara. A jornada de trabalho é de 12 horas semanais e o salário varia de R$ 1.331,82 a R$ 1.862,82, mais benefícios.

Poderão se inscrever graduados em curso de nível superior na área de farmácia, farmácia-bioquímica, com pós-graduação na área de química farmacêutica ou equivalente e que tenham, no mínimo, título de mestre.

Os interessados devem se inscrever de 11 de setembro a 1° de outubro, pelo site https://inscricoes.unesp.br/ . A taxa de inscrição custa R$ 102 para ambas as áreas.

O método de seleção será composto por uma prova didática, aplicada por chamada de vídeo em plataforma online, e análise de currículo lattes. Ambas as etapas têm caráter classificatório.