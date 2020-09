Mais de 60 vagas em seleções do Paraná; salários chegam a R$ 18 mil

(foto: Divulgação/Governo do Paraná)

Dois processos seletivos para contratação de profissionais da saúde foram abertos esta semana no Paraná. Ao todo, são 67 chances oferecidas para atuação no combate à pandemia de coronavírus.

Do total, serão 46 no município de Cascavel e 21 no município de Guaraqueçaba. Ambas as seleções têm oportunidades para os níveis médio, técnico e superior.





Prefeitura de Cascavel





As 46 vagas temporárias são distribuídas entre as áreas de enfermagem, medicina e análise clínica. A jornada de trabalho varia de 30 a 40 horas semanais e o salário pode chegar a até R$ 18.972.





As inscrições devem ser feitas pelo site da Prefeitura de Cascavel , até às 17h de 17 de setembro. A taxa de participação custa R$ 50 para todos os cargos. A solicitação de isenção do valor poderá ser pedida por candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de sangue fidelizados e doadores de medula óssea até dia 10 deste mês.

Do número total de vagas, 5% são reservados à pessoas com deficiência, enquanto outros 5% são reservados para candidatos autodeclarados negros.





A seleção será composta por uma análise curricular e um exame médico pré-admissional, que certificará que o candidato não faz parte do grupo considerado de risco à Covid-19. A lista com todos os pré-requisitos está disponível no edital de abertura





Prefeitura de Guaraqueçaba





São sete cargos a serem preenchidos: agente comunitário de saúde, técnico em enfermagem, médico, assistente social, fisioterapeuta, enfermeiro e auxiliar de farmácia. As vagas são voltadas para profissionais de níveis médio, técnico e superior. O salário varia entre R$ 1.400 a R$ 15.000 para uma jornada de trabalho de 30 a 40 horas semanais.





As inscrições vão até dia 24 de setembro. Para participar, é preciso imprimir o requerimento de inscrição disponibilizado no edital de abertura e levar o documento à sede do município. O requerimento deve ser entregue no setor de protocolos junto às documentações solicitadas no edital. O horário de atendimento do local vai das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30. Não será cobrada taxa de inscrição.





A única etapa de avaliação será uma análise de currículos que valerá 90 pontos. A fase avaliará tempo de serviço, aperfeiçoamento na área e frequência e conclusão de cursos.





Ambos os processos seletivos têm prazo de validade de um ano.

* Estagiária sob supervisão de Humberto Rezende