Prefeitura de Uberaba tem mais de 100 vagas de concurso com inscrições abertas

(foto: Divulgação) Prefeitura de Uberaba , em Minas Gerais, publicou um novo concurso público para preenchimento de 111 vagas imediatas, mais formação de cadastro reserva, para agente comunitário da saúde e agente de combate às endemias, cargos de nível médio com jornada de trabalho de 40 horas semanais para um salário inicial no valor de R$ 1.972.





As inscrições, abertas ontem, podem ser realizadas até às 15h59 de 8 de outubro. Para se candidatar, é necessário fazer login no site da banca organizadora . A inscrição só será efetuada mediante pagamento no valor de R$ 50. A isenção da taxa poderá ser solicitada por participantes inscritos no CadÚnico e doadores de sangue até dia 10 de setembro. Das 111 vagas, 22 são reservadas para candidatos autodeclarados negros e seis para pessoas com deficiência.





A primeira etapa de avaliação, uma prova objetiva, será obrigatória para ambos os cargos, contendo caráter eliminatório e classificatório. O exame, previsto para ser aplicado dia 1 de novembro, conterá questões de português, legislação, informática básica, conhecimentos gerais e específicos. A segunda fase de seleção varia de acordo com o cargo designado: os candidatos a agente de combate à endemias passarão por uma prova de aptidão física, enquanto o cargo de agente comunitário contará com uma análise de títulos.





As datas de algumas atividades ainda não foram definidas. A atualização do cronograma e outros documentos podem ser checados no site da IBGP Concursos.





O prazo de validade deste certame é de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez.