Banco PAN tem 100 vagas abertas e salário de até R$ 13 mil

O Banco PAN está com 100 vagas abertas nas áreas de tecnologia, comercial, CRM, analytics, banco digital e open banking, com processo seletivo 100% on-line.



Os candidatos aprovados farão todo o processo admissional à distância e receberão em casa um kit de boas-vindas, além dos equipamentos necessários para o início da jornada em home office.





Os cargos variam entre analista júnior e gerente, e a remuneração entre R$ 3.500 e R$ 13 mil. Além disso, o Banco PAN também oferece benefícios como home office, assistência médica e odontológica, vales transporte, refeição e alimentação, auxílio-creche, seguro de vida, programa de parcerias, programa de participação nos resultados, Gympass e day off de aniversário.





Desde o início do isolamento social no Brasil, o Banco implementou uma ferramenta que permite que os candidatos façam todo o processo seletivo a distância.



"Isso tornou o nosso processo seletivo mais ágil e assertivo. O onboarding dos novos funcionários ocorre também a distância, onde eles fazem treinamentos obrigatórios e participam da integração com as áreas de forma on-line. A pandemia mudou a forma da gente contratar e receber nossos novos colaboradores, e acelerou a evolução de todo este processo", afirma Leticia Toledo, gerente executiva da área de pessoas do Banco PAN.





Os interessados podem se candidatar pela página de carreiras do PAN, pelo LinkedIn ou via sites parceiros (Glassdoor e Vagas.com).





O Banco PAN S.A. (BPAN4) é um dos principais bancos brasileiros, controlado conjuntamente pelo Banco BTG Pactual S.A. e pela Caixa Participações S.A. - CAIXAPAR.



Com 2.434 colaboradores, tem patrimônio líquido de R$ 5,1 bilhões e atua com foco em pessoas físicas (classes CDE), ofertando crédito consignado (empréstimo e cartão de crédito), financiamento de veículos usados e motos novas, além de conta corrente digital completa, cartões de crédito e venda de seguros.



O PAN gere uma carteira de 5,7 milhões de clientes e está presente em todo o território nacional, operando com uma rede de 14 mil lojas e concessionárias parceiras, mais de 700 correspondentes bancários, além de 60 pontos de atendimento próprios e 41 parcerias digitais.