Coca-Cola FEMSA Brasil investe em acessibilidade para atrair novos talentos

(foto: OpenClipart-Vectors /Pixabay )



Para promover a diversidade em seu ambiente interno e nos lugares em que opera, a Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, aplicou um plug in de tradução simultânea de conteúdo em português para a Língua Brasileira de Sinais (Libras) no site de recrutamento vagas.com.



"Na Coca-Cola FEMSA Brasil, buscamos gerar bem-estar social nos lugares em que estamos presentes. Esta ação é uma das iniciativas de inclusão e diversidade, que busca construir um ambiente mais plural e diverso dentro da nossa empresa, além de viabilizar as mesmas possibilidades de acesso para parceiros e colaboradores. É também uma forma de incentivar a candidatura de profissionais para todas as nossas vagas, independentemente de suas deficiências", afirma Gabriela Araujo, coordenadora da área de Inclusão & Diversidade.





Criado pela Hand Talk, uma startup brasileira, o plug-in de tradução simultânea evita a barreira comunicacional, já que a Libras é a língua nativa da maioria na comunidade surda.



Por meio de inteligência artificial, todas as vagas da empresa no vagas.com terá um ícone no formato de uma mão que, quando clicado, ativará a janela de acessibilidade em que o intérprete virtual faz a tradução dos textos para a língua de sinais em tempo real.





A ação faz parte do Programa de Inclusão e Diversidade que busca aumentar a presença de múltiplos talentos no ambiente de trabalho e ampliar o número de pessoas com deficiência em todas as posições dentro da organização. Mensalmente, cerca de 350 vagas são abertas pela empresa para as mais diversas áreas e perfis.