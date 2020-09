Plataforma imobiliária digital tem mais de 100 vagas abertas

(foto: Arek Socha/Pixabay )



O QuintoAndar, plataforma imobiliária digital com R$ 30 bilhões em ativos sob gestão, está com 110 vagas em aberto. As posições são para diversas áreas da companhia e acompanham a retomada do negócio da empresa, que já opera em níveis acima dos registrados antes da pandemia. O QuintoAndar, plataforma imobiliáriacom R$ 30 bilhões em ativos sob gestão, está com 110 vagas em aberto. As posições são para diversasda companhia e acompanham a retomada do negócio da empresa, que já opera em níveis acima dos registrados antes da pandemia.





A maioria das vagas é para a área de atendimento da companhia. Há ainda posições para os times de produto & engenharia, marketing, people (RH), finanças e negócios.





O processo seletivo é 100% remoto, uma vez que todo o time do QuintoAndar está em sistema de trabalho remoto até dezembro deste ano.



Os candidatos passam por um processo que avalia seu perfil técnico, experiência e o alinhamento com os valores e cultura da empresa.



As vagas são abertas para profissionais de todo o Brasil.





Para consultar todas as vagas e se candidatar, acesse: http://carreiras.quintoandar.com.br/



O QuintoAndar é uma imobiliária digital que oferece uma experiência direta, simples e transparente para quem busca um lugar para morar e para quem tem uma casa para alugar ou vender.



A plataforma permite a busca de imóveis por meio de fotos de alta qualidade, marcação de visitas e fechamento do aluguel ou da compra on-line, sem burocracia.



Os inquilinos não têm burocracia para alugar, e os compradores têm maior transparência do longo de toda a transação. Todos os proprietários estão cobertos pela Proteção QuintoAndar, que assegura o recebimento em dia do valor do aluguel, independentemente do pagamento pelo inquilino e cobre até R$ 50 mil em reparos não feitos no imóvel ao fim do contrato.



Para vendedores, a plataforma oferece a assistência e transparência necessárias para elevar a liquidez e reduzir o tempo de transação.



A companhia opera em 30 cidades nas nove principais regiões metropolitanas do país.



