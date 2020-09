Mais de 230 profissionais de Saúde são convocados para combater covid-19 no DF

(foto: Divulgação/Gov RO )

Já está formalizada a quinta convocação pública dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado Emergencial de profissionais da saúde para atuar no combate ao coronavírus. A contratação é temporária, nos termos da edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) publicada na sexta-feira (28/8).