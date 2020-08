Câmara em Pernambuco reabre inscrições de concurso com 32 vagas

As chances são distribuídas em dez cargos, com salários de R$ 1.050 a R$ 2.000, exercendo jornada de trabalho semanal 30 a 40 horas.



As chances são para os cargos de auxiliar de serviços (2), copeiro (2), vigia (2), motorista B (1), recepcionista (2), agente administrativo para controle interno (1), agente administrativo (3),técnico em informática (1) assistente de ouvidoria (1) e contador (1).





De acordo com o novo documento de retificação , as inscrições podem ser realizadas entre 1 e 20 de setembro, pelo endereço eletrônico da banca organizadora www.consulpam.com.br . A taxa a ser paga varia de R$ 60 e R$ 130.





A data da aplicação da prova objetiva também sofreu alteração: agora, o exame presencial está previsto para dia 25 de outubro. Nesta etapa, o candidato deverá seguir algumas normas de prevenção contra o coronavírus, como: utilização de máscara, verificação de temperatura, distanciamento social e higienização das mãos.





O prazo de validade deste concurso público é de dois anos e pode ser prorrogado por igual período, conforme o edital de abertura.