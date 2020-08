Oportunidade no Acre: Cress divulga novo concurso público

(foto: Divulgação/Prefeitura do Rio Branco )

Um novo edital de abertura de concurso público foi divulgado pelo Conselho Regional de Serviço Social 26º Região, com sede no Acre (Cress/AC). O processo seletivo visa ocupar cinco vagas de nível superior para atuação do cargo de agente fiscal (sendo uma imediatas e o restante para formação de cadastro reserva). Para se inscrever, necessário possuir graduação em serviço social e registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Serviço Social.