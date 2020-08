Concurso em Goiás com 112 vagas imediatas tem inscrições reabertas

Um novo cronograma do concurso público da Prefeitura de Chapadão do Céu, em Goiás, foi divulgado. O certame, que havia sido suspenso pelo Tribunal de Contas dos Municípios do estado devido à insegurança causada pela epidemia de coronavírus, já tem uma nova data de reabertura de inscrições: dia 1º de setembro, às 8h.





O concurso oferece 112 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para todos os níveis de escolaridade. De acordo com o novo edital de retificação , as inscrições poderão ser realizadas até dia 21 de setembro. A taxa de inscrição deverá ser paga até dia 22 do mesmo mês, com um valor que varia de acordo com o nível designado: R$ 40 para o fundamental, R$ 60 para o médio e R$ 80 para o superior. A isenção de taxa poderá ser solicitada por candidatos inscritos no Cadastro Único, com envio de documentos comprobatórios no momento da inscrição.









Outra alteração que consta no documento publicado é a exclusão da ocupação de agente de serviços de higiene e alimentação, cargo de nível fundamental completo, ao qual haviam sido ofertadas quatro vagas no primeiro edital — publicado dia 24 de junho.





O concurso, agora, oferece 17 cargos: auxiliar de serviços gerais (de nível fundamental incompleto); motorista (de nível fundamental completo); agente de trânsito, auxiliar de creche, executor administrativo, fiscal de obras e meio ambiente, fiscal de saneamento básico e fiscal de vigilância sanitária (de nível médio); professor nível I de artes, ciências naturais, educação física, educação infantil, geografia, história, letras, matemática e pedagogo (de nível superior).





A jornada de trabalho é de 40h semanais para um salário que varia de R$ 974,89 a R$ 3.475,48 — de acordo com a ocupação.





Apesar das provas objetivas continuarem suspensas, o novo edital do certame incluiu um protocolo de segurança sanitária para aplicação das etapas físicas do exame. Utilização de máscara, proibição de contato físico e higienização das mãos são alguns requerimentos impostos pela Ganzaroli Assessoria — banca organizadora do processo seletivo.





A expectativa é que em breve seja divulgado um novo edital com as datas das provas objetivas e análise de títulos, etapas divulgadas no primeiro edital do concurso.