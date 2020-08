Concurso em Goiás com 112 vagas imediatas tem inscrições reabertas

Concurso em Goiás com 112 vagas imediatas tem inscrições reabertas

Salgueiro reabre concurso com 81 vagas e salário até R$ 10,5 mil

Salgueiro reabre concurso com 81 vagas e salário até R$ 10,5 mil

Saneago GO lança edital de concurso público que exige nível médio

Saneago GO lança edital de concurso público que exige nível médio

Sedes DF divulga resultado final preliminar de concurso no DODF

Sedes DF divulga resultado final preliminar de concurso no DODF

Vagas da semana: Mais de 30 concursos estão com 8.621 oportunidades abertas

Vagas da semana: Mais de 30 concursos estão com 8.621 oportunidades abertas

Unicentro: processo seletivo com 35 vagas; salário até R$ 8.372,77

Unicentro: processo seletivo com 35 vagas; salário até R$ 8.372,77

Empresas entre as 20 melhores para trabalhar em Minas Gerais contratam

Empresas entre as 20 melhores para trabalhar em Minas Gerais contratam

Apenas para homens: Marinha lança concurso com 29 vagas para praças

Apenas para homens: Marinha lança concurso com 29 vagas para praças

Michael Page revela que cresce contratação de profissionais técnicos no agronegócio

Michael Page revela que cresce contratação de profissionais técnicos no agronegócio

Ministério da Economia lança edital de seleção com 350 vagas e salário R$ 8,3 mil

Ministério da Economia lança edital de seleção com 350 vagas e salário R$ 8,3 mil