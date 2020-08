Apenas para homens: Marinha lança concurso com 29 vagas para praças

Um novo edital foi aberto pelo Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha! O documento visa preencher 29 vagas de nível técnico no quadro técnico de praças da Armada do Corpo de Praças da Armada (CP-QTPA). Dentre as oportunidades, 13 vagas são para ingressar na área técnica de eletroeletrônica — constituída pelas subáreas de comunicações interiores e eletricidade. As outras 16 oportunidades são para a área de mecânica, que é dividida entre máquinas e motores.





O concurso é apenas para homens, é preciso ainda ter mais de 18 e menos de 25 anos, além de nível técnico na área a ser seguida.





As titulações técnicas aceitas são: automação industrial, eletroeletrônica, eletromecânica, eletrônica, eletrotécnica, mecatrônica; manutenção automotiva, manutenção de máquinas industriais, manutenção de máquinas navais, manutenção de máquinas pesadas, mecânica, mecânica de precisão, mecatrônica e refrigeração e climatização.





site da Marinha. A taxa para se inscrever custa R$ 44, podendo ser solicitada a isenção por envio de documentação comprobatória do dia 25 de agosto de 2020 a 18 de setembro do mesmo ano. O período de inscrição vai de 25 de agosto, às 8h, até 5 de outubro, às 23h59. As inscrições devem ser feitas pelo





A seleção contará com uma prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais por área técnica e redação — de caráter classificatório e eliminatório, previstas para aplicação na segunda quinzena de sezembro; além das seguintes análises classificatórias: verificação de dados biográficos, câmara hiperbárica, inspeção de saúde, teste de aptidão física de ingresso (natação e corrida), avaliação psicológica e verificação de documentos.





A prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais (PO) juntamente com a redação terão duração de quatro horas. A PO de cada área técnica terá como propósito verificar a formação básica e profissional do candidato e constará de 50 (cinquenta) questões





Os selecionados passarão por um período de curso de formação gratuito, etapa com caráter eliminatório. Os alunos, durante esta fase, receberão um benefício financeiro de R$ 1.414,82, além de assistência médico odontológica, psicológica, social e religiosa.





Este processo seletivo, que ainda reserva 20% das vagas a negros, tem vencimento dia 23 de agosto de 2021, podendo ser prorrogado.





Adaptação

Serão chamados para apresentação para o início do PA do Curso de Formação de Sargentos do QTPA (C-FSG-QTPA), de caráter eliminatório, na data prevista no Calendário de Eventos, os candidatos titulares. Os candidatos titulares deverão se apresentar no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), no endereço: Avenida Brasil, nº 10.946 - Penha - Rio de Janeiro/RJ.





Os alunos que obtiverem êxito no C-FSG-QTPA serão matriculados no Curso de Subespecialização de Submarinos para Praças (C-Subespec-SB) que terá duração de cerca de 24 semanas no Centro de Instrução e Adestramento Almirante Áttila Monteiro Aché (CIAMA).





O C-Subespec-SB tem o propósito de capacitar o 3ºSG do QTPA para o exercício de atividades em submarinos.





O curso terá início em 24 de agosto de 2021.