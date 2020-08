Rede de centros médicos abre mais de 170 vagas

(foto: StockSnap/Pixabay )



O dr.consulta, rede de centros médicos com unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, está com diversas vagas de emprego abertas nas três localidades. São mais de 170 posições para as áreas de atendimento ao paciente, enfermagem e corpo clínico.





"O dr.consulta é uma empresa jovem e dinâmica, em constante transformação. Buscamos por profissionais que se encaixem em nosso propósito e missão de salvar vidas todos os dias. Temos uma equipe incrível e um dos nossos pontos fortes é o cuidado no atendimento ao paciente", afirma Priscila Waleria de Souza Costa, diretora de RH da rede.





Áreas técnicas



Estão disponíveis 100 vagas de contrato intermitente (trabalho sob demanda e pagamento por hora trabalhada) para São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além de 30 vagas de contrato efetivo por tempo indeterminado em São Paulo.



Entre as oportunidades disponíveis, há vagas para cargos de operador de atendimento, assistente de sala, técnico de enfermagem e enfermeiro.



Os contratos serão CLT com seis horas diárias de trabalho. Entre os benefícios, os profissionais terão remuneração compatível com o mercado, vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, auxílio creche (para colaboradoras com filhos de até 5 anos e 11 meses), Parceria com a GymPass e cartão yalo com crédito mensal para utilização dos serviços do dr.Consulta com preços especiais.





requisitos de cada vaga e candidatar-se, basta acessar Para verificar as atribuições ede cada vaga e candidatar-se, basta acessar http://drconsultacms.gupy.io/





Corpo clínico



A healthtech está com 40 vagas para diversas especialidades médicas em São Paulo e Rio de Janeiro. Os profissionais devem atender aos requisitos técnicos da especialidade em questão, com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) no estado de atuação (SP e RJ). Também deverá ter CNPJ registrado no CRM, com pessoa jJurídica nas modalidades ME, EPP ou LTDA. A remuneração varia de acordo com a especialidade médica.