Cedae/RJ abre nova seleção com 490 vagas de nível médio

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE/RJ) lançou processo seletivo simplificado emergencial com 490 vagas de tempo determinado para agente de saneamento. Podem participar candidatos com nível médio/técnico. O processo conta ainda com reservas para negros e portadores de deficiência.





As chances são distribuídas nas especialidades de serviços de elevatórias (128), serviços de tratamento de água (205), serviços de tratamento de esgoto (17) e serviços de sistemas e redes de água e Eegoto (140).





A carga horária é em regime de escala de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso ou de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Neste caso, há a possibilidade do profissional ter que trabalhar em sábados, domingos e feriados. O salário total oferecido é R$ 3.069,50. Também estão garantidos licença maternidade, licença paternidade, férias, 13º, adicional noturno (caso seja necessário) e os benefícios do Acordo Coletivo.





Os aprovados serão lotados nas regiões Leste, Litorânea Norte, Médio Paraíba, Metropolitana do Rio de Janeiro, Noroeste (23) e Serrana (82). O prazo da contratação de trabalho por prazo determinado é de seis meses, podendo ser prorrogado, uma única vez, tendo como prazo máximo dois anos.





As inscrições poderão ser feitas até dia 21 de agosto, pelo site processoseletivo.cedae.com.br/rh . A seleção será realizada em uma única etapa, que consiste em avaliação de títulos e experiência do inscrito, com somatório de pontos. Essa avaliação contém caráter eliminatório e classificatório.





De acordo com o edital, a seleção tem a finalidade de suprir cargos essenciais no contexto atual de pandemia decorrente do coronavírus. É atribuído ao cargo de agente de saneamento B: operar em áreas ligadas à captação, operação, tratamento e distribuição de água, atuar na operação e tratamento de esgoto e na manutenção das redes de água.







