OLX abre vagas para áreas comercial, tecnologia, financeira, entre outras

(foto: Gerd Altmann/Pixabay )

A OLX Brasil, uma das maiores plataformas de compra e venda on-line do país, seleciona profissionais para diversas áreas e cargos em mais de 60 vagas abertas neste momento.



A empresa, que tem escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro, está trabalhando em regime remoto desde março deste ano por conta da pandemia da Covid-19.





São 40 vagas abertas para tecnologia e produto e 26 oportunidades para o núcleo corporativo (marketing, comercial, financeiro, RH, publicação, etc).



Há posições para desenvolvedor (a), engenheiro (a) de dados, gerente de tecnologia, data analyst, data specialist, gerente de produtos, analista de dados, analista de mídias, consultor (a) comercial, analista de processos, e outros.



A empresa também seleciona para o banco de talentos (comercial, jovem aprendiz, estagiário e profissionais com deficiência).





"Além das vagas em diversas áreas, acabamos de lançar a OLX Pay, solução de pagamento digital, e precisamos aumentar ainda mais o time para continuarmos evoluindo com as nossas atividades e novos desenvolvimentos. Sendo assim, mantivemos as contratações mesmo com a pandemia", diz Sergio Povoa, CHRO da OLX.





O processo seletivo tem sido feito de forma on-line e os aprovados já iniciam suas atividades em formato home office. O perfil que a OLX busca é o de profissionais que se identifiquem com a cultura da empresa e que estejam dispostos a trabalhar em um ambiente dinâmico, diverso e com um time proativo, que acredita na sustentabilidade e na economia compartilhada.





interessados podem conferir as vagas e se candidatar no site da OLX, por meio do link:



As posições têm sido preenchidas à medida que a empresa avalia e entrevista os candidatos. Ospodem conferir as vagas e se candidatar no site da OLX, por meio do link: https://www.olx.com.br/ As posições têm sidoà medida que a empresa avalia e entrevista os candidatos.

Para saber mais da empresa: