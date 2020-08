Spot Educação abre inscrições para programa de trainee 2021

(foto: Orna Wachman/Pixabay)



A Spot Educação – holding de ensino complementar do fundo de investimentos Gera Capital – está com inscrições abertas para o programa de trainee Acelera Spot 2021.





Profissionais recém-formados ou com previsão de formatura para 2022 em qualquer curso de graduação poderão se envolver em grandes desafios – nos departamentos acadêmico, financeiro, gente & gestão, marketing, operações, soluções educacionais, novos negócios e tecnologia da informação – e propor boas ideias para transformar o mercado de educação pós-pandemia.





A primeira chance de mostrar a veia empreendedora será em dinâmica do processo seletivo chamada de "Spot Tank", uma batalha de ideias inspirada em reality show no qual participantes apresentam negócios inovadores.





Os jovens talentos poderão atuar ativamente e liderar importantes projetos dentro de uma das unidades de negócio da holding: a rede de escolas de inglês Cultura Inglesa, que atua no RJ, DF, ES, GO e RS, os programas bilíngues edify e go bilingual, a escola de programação e robótica codeBuddy e o curso on-line hyper english.





Serão 12 meses integrando o time de profissionais na sede da empresa, no Rio de Janeiro. Residentes de outras cidades e estados também podem se inscrever, desde que se identifiquem com características que definem o "DNA Acelerador", como protagonismo, entusiasmo, foco em resultado, proatividade e espírito de equipe.





Diferentemente de outros programas, os selecionados são direcionados para um setor específico, que mais se adeque ao seu perfil, e desenvolvem projetos desafiadores dentro da área. Depois de cinco edições, há casos de ex-trainees que passaram a liderar áreas relacionadas a novos negócios.





"A transformação começa com gente que inspira, acredita e faz acontecer. Este é o perfil que buscamos. A ideia é possibilitar o máximo de desafios e autonomia para acelerar o início de carreira e dar muita exposição aos trainees. Consideramos um grande diferencial a conexão com o segmento de ensino", destaca a gerente de gente & gestão da Spot Educação, Mariana Cruz.





Os trainees escolhidos vão começar a trabalhar, presencialmente, em janeiro de 2021. Inicialmente, passarão por imersão em todos negócios da empresa e, ao longo do programa, participarão de diversos treinamentos para desenvolvimento pessoal e profissional.





Como participar





interessados precisam fazer inscrição pelo site setembro.



Podem participar jovens de todas as idades, formados em qualquer curso de graduação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. É necessário ter disponibilidade para viajar pela empresa e nível avançado de conhecimento em inglês. Osprecisam fazer inscrição pelo site bespotted.spoteducacao.com.br ou diretamente pelo vagas.com até 13 dePodem participar jovens de, formados em qualquer curso de graduação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. É necessário ter disponibilidade parapela empresa e nível avançado de conhecimento em inglês.





Etapas da Seleção





O processo seletivo é dividido em seis etapas eliminatórias: inscrição; testes de conhecimento on-line; envio de vídeo de apresentação; dinâmica "Spot Tank" com o tema "Mundo pós-pandemia"; "Spot Talk", um bate papo com o comitê executivo da Spot Educação, e "Aceleração Final", uma entrevista com os CEOs e integrantes do fundo Gera Capital.





Benefícios





Os trainees da Spot Educação vão receber salário compatível com o mercado e ter direito a PLR por atingimento metas. Além disso, vão contar com plano de saúde e odontológico, vale-transporte e vale-refeição, bem como bolsa de estudos na Cultura Inglesa.



Sobre a Spot Educação





A Spot Educação é a holding de ensino complementar do fundo de investimentos Gera Capital. Surgiu dentro da rede de escolas de idioma Cultura Inglesa – RJ, DF, ES, GO e RS, como parte de um movimento de expansão para abraçar novas frentes de atuação, oferecendo soluções para ensino bilíngue, tecnológico e on-line.