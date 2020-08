Novo concurso da Aadesam oferta 146 vagas com salário de até 7 mil

A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico (Aadesam) tornou pública a abertura de um novo processo seletivo para ocupação de 27 cargos que, juntos, somam 146 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração varia entre R$ 1.045 e R$ 7.092 para trabalho com carga horária de 30 a 40 horas semanais.









Para se candidatar, os interessados devem se inscrever pelo endereço eletrônico concursos.aades.am.gov.br , até dia 23 de agosto. A taxa de inscrição, de R$ 20 a R$ 40, deve ser paga até dia 24 de agosto.





A seleção terá apenas uma etapa, de caráter classificatório e eliminatório: a análise de tempo de trabalho, títulos, cursos e documentação que o candidato possui. Há chances nos postos de aministrador, engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, médico veterinário, zootecnista, analista técnico - agropecuária, analista técnico - agroecologia ou agropecuária, analista técnico - geoprocessamento, técnico agropecuário, técnico florestal, auxiliar de campo, arquiteto, engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro ambiental, engenheiro de produção, engenheiro naval, analista técnico (1), assistente administrativo, auxiliar administrativo, engenheiro de pesca, analista técnico, motorista - categoria d, nutricionista, analista técnico, assistente administrativo, e assistente administrativo internamente rural.



As vagas a serem ocupadas são para os seguintes locais: Manaus, Carauari; Tefé, Manicore, Parintins, Manacapuru, Apui, Manacapuru, Iranduba, Mauês, Presidente Figueiredo, Matupi, Boca do Acre,Humaitá, Autazes, Uarini, Japura, Matupi, S. Gabriel da Cachoeira, S. Isabel do Rio Negro, Barcelos, Itamarati, Erunepe, Tabatinga, Beruri, Nhamundá, Itacoatiara, Careiro, Rio Preto da Eva, Bejamin Constant, Coari, Maraã, Tabatinga, Coan, S. Antonio do Iça, Autazes e Fonte Boa.





Esse processo seletivo tem tempo de vigência de dois anos, contados a partir do resultado final. Para mais informações, acessar o edital de abertura.