RioSaúde: cinco novos editais reúnem 107 vagas e salários de até R$ 16 mil

Cinco novos concursos foram abertos pela Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (RioSaúde). São, ao todo, 107 vagas referentes a cargos de nível superior, com contrato na validade de um ano e salário de até R$ 16.100. Confira a quantidade de vagas por cargo, de acordo com os editais:





Edital nº 114: assistente social (5), fisioterapeuta (4), sanitarista (1), nutricionista (4), médico internista - clínica médica (9) e psiquiatra (1);





assistente social (5), fisioterapeuta (4), sanitarista (1), nutricionista (4), médico internista - clínica médica (9) e psiquiatra (1); Edital nº 115: assistente social (4), educador físico - Caps (1), musicoterapeuta - Caps (1), profissional das artes - Caps (1), terapeuta ocupacional (3), médico - Caps (6) e nutricionista - Caps (1);





assistente social (4), educador físico - Caps (1), musicoterapeuta - Caps (1), profissional das artes - Caps (1), terapeuta ocupacional (3), médico - Caps (6) e nutricionista - Caps (1); Edital nº 117: médico e médico especialista (não informado) - medicina da família e comunidade (não informado);





médico e médico especialista (não informado) - medicina da família e comunidade (não informado); Edital nº 118: médico - clínica médica (30) e médico - pediatria (35);





médico - clínica médica (30) e médico - pediatria (35); Edital nº 119: analista de programação (1).





Para se candidatar, os interessados devem enviar devem se inscrever no endereço eletrônico prefeitura.rio/rio-saude/processoseletivo/ durante as datas abaixo:

Edital nº 114 e nº 115: 06/08 a 9/08 de 2020;

Edital nº 117 e nº 118: 06/08 a 11/08 de 2020;

Edital nº 119: 07/08 a 09/08 de 2020.

O exame será feito em apenas uma etapa. A classificação do candidato será apurada conforme o tempo de experiência informado na inscrição. Os pontos são acumulados de acordo com o tempo de experiência, que deve ser comprovado ao enviar as documentações necessárias. Em caso de empate, o candidato de idade mais elevada será priorizado. Para se candidatar ao cargo de analista de programação, o concurseiro não pode ter idade igual ou maior que 60 anos.