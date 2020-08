Empresa de tecnologia cria programa para contratar profissionais em início de carreira

(foto: Gerd Altmann/Pixabay )



A Zup (Zup Bootcamp (contratar profissionais que desejam desenvolver soluções tecnológicas para o Banco Itaú.



As inscrições se encerram no dia 7 de agosto e os candidatos que quiserem participar do processo de seleção devem ter acima de 18 anos e disponibilidade para trabalhar em tempo integral em Campinas (SP). A Zup ( https://www.zup.com.br/ ), empresa de tecnologia que há mais de 10 anos atua na transformação digital de grandes empresas, criou o programa https://www.zup.com.br/bootcamp ) paraprofissionais que desejam desenvolver soluções tecnológicas para oAsseno dia7 dee os candidatos que quiserem participar do processo de seleção devem ter acima de 18 anos epara trabalhar em tempo integral em Campinas (SP).





As etapas on-line do processo consistem em preencher um formulário de fit cultural e técnico, a criação de um case em formato de texto, um teste técnico de desenvolvimento e programação, além de uma apresentação final.



De acordo com Felipe Barreiros, chief product officer (CPO) da Zup, 15 pessoas serão contratadas para vivenciar cases reais e criar projetos de alto nível tecnológico, evoluindo exponencialmente em suas carreiras.





"Acreditamos não só no desenvolvimento dos jovens em início de carreira em tecnologia, como capacitamos os profissionais e os tornamos especialistas dentro de suas áreas de atuação. O Bootcamp Zup é um programa intensivo e transformador para quem gosta de desafios e conta com um time de mentores altamente qualificados e reconhecidos no mercado para dar todo o suporte e acelerar o aprendizado", explica Felipe Barreiros.



O programa terá oito semanas de imersão, com conhecimentos teóricos, práticos e atividades desafiadoras que obrigará os candidatos a repensarem modelos de negócios escaláveis e complexos.



Ao final, todos os envolvidos estarão prontos para participar de projetos internos da Zup e utilizar ambientes computacionais (Java), linguagem de programação multiplataforma (Koltin) e arquitetura baseada em micro serviços.



Além de estarem alinhados com requisitos de segurança, escalabilidade e performance utilizados pelas melhores empresas digitais do Brasil e mundo afora.





"A Zup propicia um ambiente exponencial para que as pessoas possam explorar o máximo de seu potencial e desenvolve profissionais de alto impacto em tecnologia, independentemente de classe social, gênero, idade, raça, religião e orientação sexual. Criamos um ambiente em que os talentos têm acesso a conhecimento, inovação, pesquisa e desafios: aqui, não apenas consumimos tecnologias, mas criamos tecnologia que serão adotadas por diversas companhias ao redor do mundo", finaliza Felipe Barreiros.





DE UBERLÂNDIA PARA O BRASIL





A empresa, que nasceu como uma startup em Uberlândia, tem escritórios localizados em São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, São José do Rio Preto e Joinville e atua há mais de 10 anos na transformação digital de grandes empresas, nos segmentos de finanças e telecomunicação, entre outros.



Recentemente, a Zup foi adquirida pelo Banco Itaú.