(foto: Rodger Shija/Pixabay )



O Grupo Boticário abre novas vagas de trabalho para diversas áreas, de olho em pessoas interessadas em atuar em vendas e no varejo em geral mergulhando na indústria de beleza fazendo parte de uma das maiores redes varejistas do Brasil.





São vagas para áreas de marketing, vendas, e-commerce em seis capitais, primordialmente em Curitiba e São Paulo, onde o Grupo Boticário mantém seus principais escritórios. Além de Manaus, Salvador, Rio e Belo Horizonte.





Os profissionais selecionados deverão colaborar desde no desenvolvimento de produtos digitais para toda a cadeia do Grupo Boticário, à consultoria de vendas e marketing para as marcas do grupo.



Os salários oferecidos são compatíveis aos oferecidos para vagas da área no mercado.





seleção e as entrevistas serão conduzidas virtualmente.



Para se inscrever, o interessado deve acessar o site Em virtude das necessárias restrições à circulação de pessoas neste período de isolamento social em todo o Brasil, todo o processo dee asserão conduzidas virtualmente.Para se inscrever, odeve acessar o site http://www.eufacobonito.com.br e se candidatar.