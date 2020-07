Livro digital compartilha dicas e reflexões para reinventar a carreira

(foto: Wokandapix/Pixabay )



Disrupção, inovação, reinvenção, novo mercado de trabalho, "novo normal", adaptação, propósito, legado. Esses são alguns dos grandes temas do mundo atual, marcado pela pandemia da COVID-19 e pelas profundas transformações e incertezas provocadas por ela.



Diante desse cenário com mais perguntas que respostas, eles também funcionam como principal eixo para o livro Contratado ou demitido – só depende de você, que será lançado, gratuitamente, em 1o de agosto.



Na publicação, apenas em versão digital, o headhunter David Braga, CEO da Prime Talent, aborda, de forma descomplicada e didática, todos os aspectos para que profissionais dos variados níveis hierárquicos possam construir ou ressignificar sua carreira – e até mesmo sua vida pessoal.





Em nove capítulos, o autor compila orientações e informações extremamente importantes sobre liderança, protagonismo, autoconhecimento, gestão de imagem, corporativismo, resiliência, recolocação, atratividade, empregabilidade e até felicidade, entre outros aspectos.



São diversas dicas e, principalmente, reflexões que contribuirão para impulsionar a trajetória profissional do estagiário ao presidente, assim como para o desenvolvimento de uma cultura organizacional inovadora.





Nas palavras do vice-presidente executivo da Fundação Dom Cabral, Paulo Emílio Carreiro, que assina a introdução, o livro provoca a pensar sobre quem queremos ser e o legado que pretendemos deixar, independentemente se o trabalho será via CLT, home office, no escritório, em hubs, por projetos ou qualquer outra forma.



A presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos de Minas Gerais (ABRH-MG) e conselheira consultiva da ABRH Brasil, Eliane Ramos, é responsável pelo prefácio e reforça que o autor inspira passos para o desenvolvimento e para a superação dos desafios, com otimismo, bom-humor e competência.





David Braga, CEO da Prime Talent, diz que o livro é atual diante das recentes demissões, reestruturações e a relevância das soft skills (foto: Carmine Furletti/Divulgação) livro digital foi uma forma de David Braga compartilhar com o leitor seus aprendizados e sua experiência com a seleção de mais de 10 mil executivos para empresas de toda a América Latina, além das observações reunidas ao longo de sua carreira de sucesso.



"Em meio a esta pandemia, decidi fazer essa publicação para que todos possam acessar gratuitamente. Digamos que seria uma forma de ação social para apoiar a quem precisa de ajuda neste momento e nos próximos. É um livro atual, especialmente com as recentes demissões, reestruturações e a relevância, mais do que nunca, das soft skills (habilidades e competências). O mercado de trabalho já não será mais o mesmo", destaca David Braga.