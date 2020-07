PCDF publica 1ª retificação e estende cronograma de concurso para agentes

Complexo da PCDF, no Setor Policial Sul (foto: Divulgação/Agência Brasília ) Saiu no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), desta terça-feira (28/7), a primeira retificação do concurso público com 1.800 vagas para agentes. Segundo a publicação, assinada pela diretora da Escola Superior da corporação, Gláucia Cristina da Silva, o cronograma constante do anexo I do edital de abertura da seleção sofreu alterações que adicionaram mais etapas e estenderam o tempo de duração do concurso - que já era considerado longo até pela própria PCDF.





Antes, a última data prevista no edital de abertura do concurso era 30 de setembro de 2022, com a divulgação do resultado provisório do 3º grupo do curso de formação profissional; agora, foi acrescentada a etapa de divulgação do resultado final da etapa, prevista para 4 de novembro de 2022. Veja todas as alterações no quadro abaixo:





A demais datas permanecem inalteradas.



PCDF e Ibaneis têm pressa

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, enviou uma mensagem ao deputado Rafael Prudente, presidente da Câmara Legislativa (CLDF), no começo deste mês, para submeter à apreciação da Casa um novo projeto de Lei específico para a seleção da corporação, alterando a Lei Geral dos Concursos do DF. O objetivo é diminuir apenas para seleções da PCDF o prazo mínimo entre o lançamento do edital e a aplicação das provas. A proposta ficou conhecida como PL dos 30 dias.