Ibram divulga nova chamada para aprovados a brigadista florestal

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), desta segunda-feira (27/7), a terceira chamada dos candidatos classificados no processo seletivo de contratação temporária de brigadistas florestais de 2020, do Instituto Brasília Ambiental (Ibram). A ação faz parte do Plano de Prevenção de Combate aos Incêndios Florestais (Ppcif) da Secretaria do Meio Ambiente (Sema).