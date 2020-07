Live gratuita promoverá palestra sobre oportunidades de emprego no LinkedIn

No sábado, dia 25, às 10h, umasobre oportunidades denoserá transmitida para interessados em aprender como utilizar a rede social de maneira efetiva.A palestra, parte do programa, da Escola Profissionalizante Santo Agostinho (EPSA), é aberta aos alunos da instituição e demaisA realização será pela plataforma deMicrosoft Teams e o link pode ser acessado no site www.epsa.com.br

(foto: Escola Profissionalizante Santo Agostinho/Divulgação)

A psicóloga Isabella Bueno, especialista em coaching e gestão de carreiras, vai explicar as funções da rede social e darpara o uso dade forma eficaz.Marco Henrique Silva, diretor da EPSA, entidade mantida pela Sociedade Inteligência e Coração (SIC), que também responde pelas quatro unidades do Colégio Santo Agostinho, em Belo Horizonte, Contagem e Nova Lima, ressalta a importância dana busca por recolocação profissional."Não importa em quala pessoa esteja. Manter uma boa rede de contatos neste momento pode ajudar na realização de novascom profissionais de áreas diversas e com recrutadores de empresas. Sem dúvida, o LinkedIn é uma ferramenta bastante, que conecta o profissional com o mundo do trabalho, explica Marco Henrique Silva.