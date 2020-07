(foto: khamkhor/Pixabay )



Com processo seletivo 100% on-line, a Bunge, uma das maiores empresas de alimentos e agronegócio do mundo, abre inscrições para o programa de trainee 2020. Recém-formados e profissionais com até três anos de formação podem se inscrever até 13 de agosto, pelo site: http://bit.ly/38MfEIn .



As posições são para atuação nas áreas corporativas, de alimentos e agronegócio da empresa, em unidades localizadas em diversos estados brasileiros.



Podem participar do processo profissionais formados em áreas como administração, agronomia, economia, ciências da computação, comércio exterior, contabilidade, engenharia química, engenharia de alimentos e tecnologia.





O processo seletivo, que dura dois meses, conta com quatro etapas. Além das três fases tradicionalmente remotas, que incluem inscrição, atividade de gamificação (técnicas de jogos digitais) para analisar habilidades cognitivas e dinâmica em grupo, a última etapa do processo, painel com gestor e entrevista final, também será em formato remoto neste ano.





"Os trainees que ingressam na Bunge participam de um programa que prevê o desenvolvimento desses jovens profissionais em aspectos técnicos e comportamentais, permitindo que tenham total imersão no negócio da empresa e criem projetos específicos para responder aos desafios das áreas de negócio da companhia", explica a gerente de gestão de talentos da Bunge, Lívia Medeiros.





A remuneração para os trainees é de R$ 6,5 mil, com contratação em regime CLT. Além do pacote básico de benefícios, a Bunge oferece previdência complementar e acesso ao programa de bem-estar e saúde mental da companhia.



Os trainees também participam do Recompensar, programa que promove remuneração adicional a profissionais da empresa de acordo com o atendimento de metas da equipe e os resultados da companhia.



Há, ainda, vagas abertas em outros países em que a Bunge atua na América do Sul. Para conferir os detalhes dessas vagas, basta acessar o site de inscrições.