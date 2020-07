Candidatos de Minas Gerais interessados em trabalhar na Oi Soluções, unidade de negócios da Oi para o segmento de grandes empresas ou mercado corporativo, podem se inscrever até 30 de julho para vagas abertas para profissionais das áreas de vendas e pré-vendas.

Para se, basta acessar a página oficial da companhia no LinkedIn ( https://www.linkedin.com/company/oioficial ).No total, estão sendo oferecidas 70distribuídas por 16 estados brasileiros.Além de Minas Gerais, a vagas estãopelos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe e São Paulo.