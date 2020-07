A AngloGold Ashanti é uma das maiores produtoras de ouro do mundo no Brasil (foto: Steve Bidmead/Pixabay )

Na contramão do que se tem visto no mercado, a AngloGold Ashanti contrata profissionais mesmo neste momento de pandemia. Há cerca de 150 vagas abertas para atuar em Sabará, Santa Bárbara e Nova Lima (Minas Gerais) e Crixás (Goiás).



"Esses profissionais vem nos apoiar nos processos que alavancam a nossa produção prevista para 2020, como desenvolvimento de mina, quase 30% maior que ano passado, e também nos principais projetos em andamento", explica Felipe Fagundes, gerente sênior de recursos humanos da AngloGold Ashanti.



A geração de emprego é uma importante forma de renda para as comunidades, sobretudo, com os impactos econômicos da pandemia. Atualmente, a AngloGold Ashanti Brasil gera mais de 4,9 mil empregos diretos.





sair de casa: as inscrições devem ser feitas on-line, no site da empresa:



Não há necessidade de sair de casa: as inscrições devem ser feitas on-line, no site da empresa: www.anglogoldashanti.com.br/pessoas

"Lá, os interessados podem cadastrar e acessar seu currículo. Todas as vezes em que o candidato concluir o cadastro, receberá um agradecimento automático. Só receberá contato telefônico e/ou e-mail direto, caso seja selecionado para alguma etapa do processo seletivo, que, em tempos da Covid-19, tem sido feito quase totalmente on-line", explica Fagundes. Após contratados, os profissionais terão início imediato de suas atividades.





Entre as oportunidades abertas diretamente na AngloGold Ashanti, estão vagas para: técnico, pleno e sênior; planejador; técnico em instrumentação; técnico de elétrica; técnico de mecânica industrial; técnico em segurança do trabalho; engenheiro de minas sênior; engenheiro(a) de minas pleno(a) - open pit; e supervisor de engenharia.



"Ao ingressar na empresa, o empregado receberá, além do salário e um pacote competitivo de benefícios, o treinamento necessário para executar sua função com segurança", conclui o gerente de RH.



Sobre a AngloGold Ashanti



Uma das maiores produtoras de ouro do mundo e mais longeva do Brasil, a empresa tem minas e plantas metalúrgicas e de beneficiamento distribuídas nos estados de Minas Gerais e Goiás.



As operações brasileiras respondem por 15% da produção global de ouro do grupo e estão entre as mais avançadas do mundo no campo da tecnologia de mineração.



A AngloGold Ashanti tem sede em Johannesburgo, na África do Sul, e suas ações são negociadas nas bolsas de Johannesburgo, Nova York, Austrália e Gana. Os negócios da companhia englobam 14 operações e atuação em 10 países, gerando mais de 34 mil empregos.