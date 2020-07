Receita Federal abre seleção com 39 vagas de nível superior

Porto de Vitória ES (foto: Jsilvares/Reprodução Internet)



Estão abertas as inscrições para a seleção de credenciamento lançada pela Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Vitória, no Espírito Santo. São oferecidas 39 vagas destinadas a profissionais de nível superior.





As oportunidades são para o cargo de perito autônomo nas áreas de quantificação (20), mecânica (4), elétrica (3), informática (3), têxtil (3), química (3) e telecomunicações (3).



Além de formação na área, é necessária ainda experiência profissional de, no mínimo, dois anos. Exige-se ainda, que o candidato tenha domicílio, na data da publicação do edital no Diário Oficial da União (9 de julho de 2020), em cidade distante no máximo 300 km da sede da Alfandega do Porto de Vitória/ES.





Interessados devem se cadastrar até 24 de julho, mediante o preenchimento do formulário de inscrição e envio de documentos para o e-mail: cac.alfvit@rfb.gov.br.





Os candidatos serão submetidos a análise de documentos. O credenciamento tem o prazo de validade de dois anos, podendo, a critério do delegado da ALF/VIT, ser prorrogado por igual período uma única vez.





Os peritos credenciados executarão as tarefas de identificação e quantificação de mercadoria importada ou a exportar e a emissão de laudos e pareceres técnicos sobre o estado e o valor residual de bens, quando necessário no curso de procedimento fiscal e solicitado pela fiscalização aduaneira.





A remuneração pela prestação dos serviços de perícia será efetuada com base nas disposições dos artigos 34 a 40 da IN RFB nº 1.800, de 2018.