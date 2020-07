Usina Coruripe tem vagas para unidades no Triângulo Mineiro

Tanques de álcool (foto: Usina Coruripe/Divulgação)



A Usina Coruripe, uma das maiores empresas do setor sucroenergético no país, abriu 19 vagas de emprego direcionadas a profissionais de níveis médio, técnico e superior para atuação nas unidades de Campo Florido, Carneirinho, Iturama e Limeira do Oeste, localizadas no Triângulo Mineiro.



Há oportunidades para enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem, mecânico, eletricista automotivo, motorista e auxiliar de produção agrícola.



Os interessados em concorrer às vagas devem se cadastrar no site



Para a região de Iturama, são oferecidas quatro vagas para o cargo de eletricista automotivo. Os candidatos devem ter CNH B e disponibilidade para revezamento de turnos.



A empresa também contrata profissionais para o cargo de mecânico automotivo. Os candidatos devem ter experiência como mecânico de colhedora e de plantadeira de cana, além de CNH C ou D.



Também estão abertas oportunidades temporárias para auxiliar de enfermagem e enfermeiro do trabalho. Para o cargo de auxiliar, os profissionais devem ter formação técnica em enfermagem e disponibilidade para revezamento de turnos. Já para o cargo de enfermeiro, o candidato deve ter formação superior na área, além de conhecimentos em pacote Office.





Para a unidade em Carneirinho, há duas vagas temporárias para operador de Hilo (guindaste para cana) e uma para operador de sonda e forrageira, disponíveis para candidatos com ensino médio completo e com disponibilidade para revezamento de turnos.



Para o cargo de operador de Hilo, os profissionais também devem ter CNH B. Há, ainda, vaga para auxiliar de caldeira e solda, destinada a candidatos que tenham ensino médio completo. Os candidatos ao cargo de mecânico automotivo devem ter CNH C, D ou E e disponibilidade para revezamento em turnos.



Já para o de motorista, é exigido ter ensino médio completo, CNH E e disponibilidade para revezamento de turnos. Também é necessário que o candidato more em Carneirinho.





Candidatos com curso técnico em mecânica podem concorrer às vagas de mecânico de irrigação ou mecânico de moendas em Campo Florido.



Na cidade, também estão abertas inscrições para auxiliar de produção agrícola. O contratado será responsável por realizar a manutenção e limpeza nas máquinas, além de executar a montagem de equipamentos, operação e assistência aos operadores.



Em Limeira do Oeste, estão abertas três vagas para operador de tratamento de caldo. Para o cargo, é exigido ensino médio completo.



Confira as vagas de emprego disponíveis:









1 - Carneirinho





Operador Hilo (temporário): 2





Operador de sonda e forrageira (temporário): 1





Auxiliar caldeiraria e solda: 1





Mecânico (a) automotivo: 1





Motorista: 1





2 - Iturama





Enfermeira (o) do trabalho: 1





Auxiliar enfermagem: 1





Mecânico (a) automotivo: 1





Eletricista automotivo: 4





3 - Campo Florido





Auxiliar produção agrícola: 1





Mecânico irrigação III: 1





Mecânico de moendas: 1





4 - Limeira do Oeste





Operador (a) tratamento de caldo I: 3





Sobre a Usina Coruripe





A Usina Coruripe, controlada pelo grupo Tércio Wanderley, com sede em Coruripe (AL) e fundada em 1925, é a maior empresa do setor sucroenergético no Norte/Nordeste. Está também entre os maiores grupos do setor em Minas Gerais e é uma das 10 maiores do Brasil.



Com quatro unidades em Minas Gerais (em Iturama, Campo Florido, Carneirinho e Limeira do Oeste), uma em Alagoas (Coruripe) e um terminal ferroviário próprio em Fernandópolis (SP), a Usina Coruripe possui capacidade de moagem de 15 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, produz mais de 1 milhão de toneladas de açúcar, cerca de 500 milhões de litros de etanol, com capacidade de armazenagem de cerca da metade dessa produção, e comercializa energia renovável produzida a partir da queima de biomassa.