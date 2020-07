CRP da 14ª Região abre concurso com mais de 100 vagas

(foto: Divulgação/Gov MG ) Um novo edital de concurso público foi aberto pelo Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região (CRP-14), com sede em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. De acordo com o edital de abertura, lançado pelo Instituti Quadrix, banca organziadora da seleçao, são oferecidas 105 vagas, sendo apenas uma imediatas e o restante para formação de cadastro reserva.





Os salários variam de R$ 1.737,19 a R$ 3.152,90, para 40 horas de trabalho por semana. Há chances para auxiliar administrativo de secretaria, que exige nível médio; e para assessor técnico a comissão de ética, assessoria técnica e agente de orientação e fiscalização - este exigem nível superior de formação.





As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 10 de agosto, pelo site www.quadrix.org.br . As taxas variam de R$ 50 a R$ 55. O edital reserva 5% das vagas a pessoas com deficiência e 20% a pessoas negras.





Todos os candidatos serão avaliados por meio de provas objetovas, com aplicação prevista para o dia 4 de outubro, no turno vespertino, com trÊs horas e meia de duração máxima. Serão 120 questões de conhecimentos básicos (português, noções de informática, raciocínio lógico e matemático, atualidades), conhecimentos complementares (legislação e ética na administração pública, noções de direito constitucional) e conhecimentos específicos. Os candidatos aos cargos de nível superior ainda farão prova de títulos.





Todos os aprovados serão lotados na capital do estado, Campo Grande.





Benefícios

Vale Alimentação, no valor mensal de R$ 753,81; plano de saúde médico com coparticipação de 15%; plano de cargos e salários; e vale transporte, conforme legislação.