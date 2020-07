Abertas inscrições do primeiro chamamento público de servidores para o Ibram

(foto: Divulgação/Ibram ) O prazo das inscrições do chamamento público nº 1, de 2020, do Brasília Ambiental será finalizado na próxima sexta-feira (10). A convocação tem como objetivo reforçar as equipes de trabalho e oportunizar servidores que queiram desempenhar suas funções e afinidades técnicas junto ao Instituto.





Os candidatos devem ser da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental (PPGG) ou de Planejamento Urbano e Infraestrutura do Distrito Federal; não responder a processo administrativo disciplinar; estar em dia com as obrigações eleitorais; não ter previsão de usufruto de licenças e ter parecer favorável para redistribuição do atual órgão de lotação.





O chamamento ao órgão, que não realiza contratações efetivas desde 2009, tem a finalidade de admitir novos servidores para lotações que estão em déficit. “Estamos há 11 anos sem concurso público e essa é a oportunidade para termos novos colegas de trabalho que tendem a acrescentar muito ao Instituto”, afirmou a diretora de gestão de pessoas, Kelly Mendes Lacerda.





Os interessados devem acessar o site do Brasília Ambiental, preencher a ficha disponibilizada junto ao Edital de Chamamento (no campo Mais Procurados na homepage) e enviar para o e-mail digep@ibram.df.gov.br. Não há um mínimo de vagas a serem preenchidas e o candidato selecionado não terá prejuízo da remuneração que atualmente recebe.





Resultado preliminar brigadistas

(a partir da página 53). O período para interposição de recurso vai até as 15h desta terça-feira (7/7), por meio de formulário disponível no site do Instituto Brasília Ambiental ( Na edição da última sexta-feira (3/7), o Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) publica o resultado preliminar do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de brigadistas florestais). O período para interposição de recurso vai até as 15h desta terça-feira (7/7), por meio de formulário disponível no site do Instituto Brasília Ambiental ( Ibram ). O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 10.





O Ibram está oferecendo 120 vagas para brigadistas florestais combatentes, 24 para chefes de brigada e quatro para supervisores de brigada, que vão atuar até 30 de novembro deste ano.





A contratação desses profissionais, por meio do Plano de Prevenção de Combate aos Incêndios Florestais (Ppcif) da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), é uma das ações do governo para evitar e combater incêndios nas unidades de conservação espalhadas pelo DF, entre elas os parques ecológicos. Em parceria com o Corpo de Bombeiros, os brigadistas também vão atuar na prevenção e combate a incêndios em outras áreas.





* Informações do Ibram