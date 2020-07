Construtoras oferecem 25 vagas de emprego em Belo Horizonte

(foto: Igor Ovsyannykov/Pixabay )



O site de recrutamento do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Sinduscon-MG) está com 25 vagas de emprego abertas em construtoras localizadas em Belo Horizonte.



Entre os cargos procurados estão pedreiro, rejuntador, polidor de pedras, bombeiro hidráulico e supervisor de marketing



Todas as vagas exigem experiência com empreendimentos residenciais e comerciais de alto luxo (exceto supervisor de marketing).



Estão disponíveis 15 oportunidades de trabalho para pedreiro de acabamento fino. Os profissionais vão trabalhar, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. No mesmo horário de trabalho, também há uma vaga atuar como pedreiro de massa. Entre os benefícios de ambas as oportunidades estão vale-transporte, cesta básica, café da manhã, seguro de vida e convênio Seconci-MG.





Há duas vagas para polidor de pedras e cinco oportunidades para atuar como rejuntador. Os contratados vão trabalhar, das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira e terão direito a vale-transporte, cesta básica, café da manhã, seguro de vida e convênio Seconci-MG.



A vaga de bombeiro hidráulico também é para trabalhar das 7h às 17h. Entre os benefícios, a empresa oferece vale-transporte, cesta básica, seguro de vida e convênio Seconci-MG.





Já a oportunidade para atuar como supervisor de marketing exige ensino superior completo. O profissional vai atuar na gestão da marca da empresa e da comunicação institucional interna e mercadológica, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Os benefícios são, entre outros, vale-transporte, vale-refeição e planos coparticipativos de saúde e odontológico.





No site recrutamento inteligente do Sinduscon-MG, idealizado em parceria com o Grupo Selpe, as empresas associadas ao sindicato divulgam, gratuitamente, as vagas abertas.



Os profissionais podem se candidatar às oportunidades oferecidas ou disponibilizar o currículo para as empresas também de forma gratuita.