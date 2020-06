Cidade de Goiás lança edital de concurso público com mais de 200 vagas

(foto: Divulgação/Cidade de Goiás ) A Prefeitura do município de Goiás, cidade a 300 km de Brasília, abriu novo concurso público! De acordo com o edital, lançado pelo Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG), são oferecidas 209 vagas de preechimento imediato para cargos de todos os nívies de escolaridade, além de formação de cadastro reserva. Os salários variam de R$ 1.045 a R$ 3.140 para jornadas de trabalho de 30 a 40 horas semanais.





As chances são para agente comunitário de saúde (15); agente administrativo (8); agente de limpeza urbana (20); agente fiscal de obras, posturas, ambiental, trânsito e transportes, do consumidor e outros serviços (6); agente fiscal de tributos (6); agente fiscal sanitário (3); arquiteto urbanista (2); assistente social (2); auxiliar de saúde bucal (8); auxiliar de serviços gerais (25); avaliador de imóveis (2); enfermeiro (10); merendeiro (10); motorista (9); motorista de ambulância (5); professor p-III (30); técnico de enfermagem (28) e trabalhador braçal (20).





As inscrições podem ser feitas pelo site centrodeselecao.ufg.br , a partir de 27 de julho e até 17 de agosto. As taxas variam de R$ 60 a R$ 100. O edital reserva 55 das vagas a pessoas com deficiência e 20% a candidatos negros.





Etapas de seleção A prova objetiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, será do tipo múltipla escolha com quatro alternativas (A, B, C, D), das quais apenas uma é correta. A data da fase é 27 de setembro.





Haverá prova de capacidade física, de caráter eliminatório, para os cargos de

agente comunitário de saúde, agente de limpeza urbana, auxiliar de serviços gerais, merendeiro e trabalhador braçal. Os testes serão compostos por flexão de braços, abdominal remador e corrida de 12 minutos.





Candidatos a professor ainda serão submetidos a avaliação de títulos e quem quiser ser agente comunitário de saúde também deverá fazer curso de formação de 40 horas.





De acordo com o calendário oficial do certame, a data prevista para homologação do resultado final é 23 de dezembro de 2020.