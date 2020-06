Instituto Federal MT abre seleção com salários de até R$ 5,8 mil

(foto: Divulgação/DPE MT ) Um novo processo seletivo simplificado foi aberto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso (IFMT). O objetivo é a contratação de 34 novos professores substitutos. Os salários variam de R$ 3.130,85 até R$ 5.831,21, para jornada que varia de 20 a 40 horas de trabalho semanal. Haverá ainda auxílio-alimentação e auxílio-transporte.





Há chances para atuação nas áreas de sociologia (1), história - graduação (3), matemática - graduação (2), filosofia (1), matemática - licenciatura (3), linguagens (1), administração (1), física (1), língua inglesa (1), artes (1), engenharia civil (2), agronomia/agricultura (1), português/espanhol (2), informática (1), engenharia ambiental (1), português/literatura (1), engenharia mecânica (1), engenharia da computação (1), engenharia sanitária ou engenharia ambiental (1), história - licenciatura (1), linguagens - licenciatura em letras com habilitação em português e espanhol (1), engenharia de controle e automação (1), topografia (1), filosofia (1), português/inglês (1), linguagens - graduação em letras português/inglês ou português/literatura (1) e educação física (1).





As inscrições têm início nesta segunda-feira (29/6) e assim seguem até 16 de julho, pelo site do IFMT. Os candidatos serão avaliados por meio de avaliação de títulos, experiência docente e apresentação e entrevista.





Fases e lotação O candidato habilitado será contratado por prazo determinado durante o afastamento do

professor Titular, limitado ao período de seis meses, conforme contrato a ser assinado pelo reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, em vaga existente, ou que venha a existir, podendo ser prorrogado o contrato de acordo com a continuidade do afastamento do professor substituído e o interesse da Administração.



O período total do contrato será de no máximo dois anos.





Quem conseguir ser aprovado será lotado nos campi de Alta Floresta, Barra do Garças, Campo Novo do Parecis, Confresa, Cuiabá - Octayde Jorge da Silva, Cuiabá - Bela Vista, Campus Avançado Diamantino, Juína, Campus Avançado Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Campus Avançado Sinop, São Vicente, Sorriso e Várzea Grande.