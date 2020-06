RioSaúde abre nova seleção com 55 vagas para nível superior

(foto: Divulgaçaõ/Gov Es ) Mais uma seleção simplificada foi aberta pela Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (RioSaúde). Desta vez o objetivo é o preenchimento de 55 vagas, sendo 35 cargos de médico da área de clínica médica e 20 para pediatria. Além de formação superior na área, para concorrer ainda é necessário registro ativo no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro.





Os aprovados na seleção vão receber vencimento de R$ 4.411,65 ao mês para carga horária de trabalho semanal de 12 horas semanais. A carga horária poderá sofrer alterações dada à necessidade da empresa e disponibilidade do profissional, sendo o salário base acrescido na proporcionalidade da variação de carga horária.





prefeitura.rio/rio-saude/processo-seletivo/. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 28 de junho, no site





A forma de avaliação e classificação dos candidatos será feita por meio de análise de currículos.





O prazo de validade deste processo seletivo será de 1 ano a contar da data da homologação pela RioSaúde, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com os interesses e necessidades da RioSaúde.





De acordo com o calendário oficial da seleção, o resultado final será publicado em 1º de julho.





Os contratos de trabalho por tempo determinado serão regidos de acordo com os dispositivos da Lei Municipal nº 1.978 de 26 de maio de 1993, regulamentada pelo Decreto Nº 12.577 de 20 de dezembro de 1993, e alterações promovidas pelas Leis Municipais nº 3.365/2002, nº 6.146/2017 e nº 6.265/2017, a teor do comando inserto no art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988.