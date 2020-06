Até R$ 4 mil: Ibama lança novos editais e totaliza mais de 1.000 vagas abertas

(foto: Divulgação/Ibama ) Mais dois editais de processo seletivo foram lançados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no Diário Oficial da União (DOU), desta sexta-feira (26/6). São 168 vagas para os postos de supervisçor estadual de brigadas (remuneração de R$ 4.180), chefe de esquadrão (remuneração de R$ 1.567,50) e chefe de brigada (remuneração de R$ 2.090).





A abertura das seleções considerou a situação de emergência ambiental para incêndios florestais e o início do período de seca, em especial, nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do país.





As chances são para os estados do Amapá e Pará, e o tempo de contrato varia de quatro a seis meses.





As datas de inscrição variam com relação às cidades de lotação, entre 29 de junho e 16 de julho. Como os editais divulgados no DOU são simplificados ( nas páginas 85 e 86 ), não há maiores informações quanto às fases da seleção, mas a íntegra dos editais ainda será divulgada no site do Ibama.





Seleções já lançadas pelo Ibama

Nesta semana, o Ibama divulgou quatro novos editais simplificados de processos seletivos temporários também para brigadistas (alfabetizados com curso de formação), chefes de esquadrão (alfabetizados com curso de formação), chefes de brigada (nível médio), supervisor de brigadas estaduais (nível médio e experiência) e supervisor de brigadas federais (nível superior) do Prevfogo/Ibama.





O primeiro edital oferece 691 vagas, para trabalho de cinco a seis meses de duração, com remuneração de R$ 1.045 para brigadistas, R$ 1.567,50 para chefe de esquadrão e R$ 2.090 para chefe de brigada. Há chances para o Acre, Bahia, Amazonas, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Rondônia e Tocantins.





O segundo edital tem 125 chances para Brasília, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins. Brigadista receberão remuneração de R$ 1.567,50; chefe de esquadrão, R$ 2.090; e chefe de brigada, R$ 2.612,50.





Já o terceiro edital oferece cinco vagas para lotação apenas em Brasília/DF, sendo três para supervisor de Brigadas Federal - manejo integrado do fogo; uma vaga para supervisor de Brigadas Federal - geoprocessamento; e uma vaga para supervisor de Brigadas Federal - educação ambiental. Nestes casos, a remuneração é de R$ 5.225. As inscrições podem ser feitas de 25 a 26 de junho, presencialmente, das 9h às 17h, no Prevfogo, localizado na Sede do Ibama (Bloco C - SCEN Trecho 2, L4 Norte, Brasília - DF).