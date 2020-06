SES DF divulga resultado preliminar de seleção simplificada

(foto: Divulgação/Secretaria de Saúde do DF )



O secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo Filho, tornou público edital com resultado preliminar para o processo seletivo simplificado emergencial para formação de cadastro reserva. O objetivo da seleção, aberta em 17 de junho de 2020, é o atendimento à população local no combate à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Os nomes dos candidatos e suas respectivas notas preliminares foram divulgas em mais de 30 páginas no Diário Oficial local (DODF), desta quinta-feira (25/6). As chances são para enfermeiros; médicos psiquiatras, psicólogos e clínicos médicos; e técnicos em enfermagem.





O candidato que desejar interpor recurso contra a nota preliminar e/ou eliminação do processo seletivo disporá de três dias para fazê-lo, da 0h do dia 26 de junho às 23h59min de 28 de junho, ou seja, primeiro dia subsequente ao da divulgação do resultado preliminar da análise curricular oficial a ser divulgado no Diário Oficial do Distrito Federal.





www.saude.df.gov.br/contratos-temporarios-2/. Para tanto, o candidato deverá enviar sua solicitação de recurso, por meio de formulário oficial, para o endereço eletrônico: recursosesdf@gmail.com sob o título “Recurso: Processo Seletivo Simplificado Emergencial”. O Formulário Oficial deverá ser acessado no site da Secretária de Saúde do Distritp Federal, no endereço eletrônico: