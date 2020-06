Ibama lança editais de seleção com 843 vagas e salários de até R$ 5,2 mil

(foto: Divulgação/Gov TO ) Após lançar edital e após um dia torná-lo sem efeito, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou, no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (23/6), quatro novos editais simplificados de processos seletivos temporários para brigadistas (alfabetizados com curso de formação), chefes de esquadrão (alfabetizados com curso de formação), chefes de brigada (nível médio), supervisor de brigadas estaduais (nível médio e experiência) e supervisor de brigadas federais (nível superior) do Prevfogo/Ibama.





A abertura das seleções considerou a situação de emergência ambiental para incêndios florestais, estabelecida pela Portaria MMA nº 124, de 18 de março de 2020 e a Portaria Interministerial nº 13.378 de 02 de junho de 2020; e o início do período de seca em especial nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do país.





O primeiro edital oferece 691 vagas, para trabalho de cinco a seis meses de duração, com remuneração de R$ 1.045 para brigadistas, R$ 1.567,50 para chefe de esquadrão e R$ 2.090 para chefe de brigada. Há chances para o Acre, Bahia, Amazonas, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Rondônia e Tocantins.





O segundo edital tem 125 chances para Brasília, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins. Brigadista receberão remuneração de R$ 1.567,50; chefe de esquadrão, R$ 2.090; e chefe de brigada, R$ 2.612,50.





Já o terceiro edital oferece cinco vagas para lotação apenas em Brasília/DF, sendo três para supervisor de Brigadas Federal - manejo integrado do fogo; uma vaga para supervisor de Brigadas Federal - geoprocessamento; e uma vaga para supervisor de Brigadas Federal - educação ambiental. Nestes casos, a remuneração é de R$ 5.225. As inscrições podem ser feitas de 25 a 26 de junho, presencialmente, das 9h às 17h, no Prevfogo, localizado na Sede do Ibama (Bloco C - SCEN Trecho 2, L4 Norte, Brasília - DF).





O quarto edital, por sua vez, oferta 22 vagas para supervisor de brigada para lotação na Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins. A remuneração é de R$ 4.180.





Inscrições e etapas da seleção do Ibama Tirando Brasília, os demais locais de lotação têm datas de inscrições distintas, variando entre 23 e 26 de junho. As inscrições são gratuitas. Não haverá reserva de candidatos com deficiência.





Os candidatos serão submetidos a avaliação de currículos e teste físico. O TAF compreende uma caminhada com bomba costal, com o objetivo de avaliar a resistência muscular, resistência aeróbica e capacidade cardiorrespiratória dos candidatos. A distância percorrida deve ser de 2.400 metros transportando uma bomba costal cheia d´água, pesando aproximadamente 24 quilogramas. O avaliador cronometrará o teste e anotará o tempo de chegada de cada candidato. O prazo máximo é de 30 minutos, não sendo permitido correr, apenas caminhar. Candidatos a supervisor não farão TAF, mas sim prova de conhecimentos específicos com 10 questões, em 29 de junho.





A jornada é de 40 horas semanais de trabalho.