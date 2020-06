Sejuc/RR lança concurso público com 423 vagas de nível médio

(foto: Divulgação/Governo CE ) Tem novo edital de abertura na área! O governo de Roraima, por meio das secretarias de Gestão Estartégica e Administração (Segad) e da Justiça e Cidadania (Sejuc), lançou concurso público, sob regime estatutário, com 423 vagas agente penitenciário, sendo apenas 94 delas para mulheres. A remuneração inicial bruta é de R$ 4.421,13, para 40 horas de trabalho semanal. Para concorrer é necessário que os candidatos tenham nível médio completo e carteira de habilitação, mno mínimo, de categoria AB.





O período para a realização das inscrições começa já a partir desta segunda-feira (22/6) e vai até as 23h59 do dia 23 de julho, observado horário oficial de Brasília/DF, no site do Instituto AOCP , que é a banca organizadora do concurso. O edital reserva 10% das vagas a pessoas com deficiência.





Os candidatos serão submetidos a provas objetivas (com 50 questões sobre português, raciocínio lógico e matemática, informática e conhecimentos específicos). O teste será aplicado em Boa Vista em 27 de setembro. Haverá ainda teste de aptidão física (teste de barra fixa, flexão abdominal e corrida de 12 minuitos), avaliação psicológica, exame toxicológico, investigação social e curso de formação.





O candidato deverá obter 50% ou mais do total de pontos previstos na Prova Objetiva para não ser eliminado do concurso público.





A solicitação de isenção da taxa de inscrição será realizada via internet no período das 09h do dia 22/06/2020 até as 23h59min do dia 25/06/2020.





A validade do concurso é de dois anos, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.