SES DF lança seleção de níveis técnico e superior com salários até R$ 6,3 mil

(foto: Divulgação/TCDF ) A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) lançou mais um processo seletivo simplificado! De acordo com o edital de abertura, publicado no Diário Oficial local (DODF) desta sexta-feira (19/6), a seleção é emergencial e tem por objetivo a formação de um banco de cadastro de profissionais de nível superior e técnico para atuação na prevenção, combate, mitigação, e enfrentamento do COVID-19, assim como a triagem e atendimento direto ou indireto aos pacientes confirmados ou suspeitos de Coronavírus (covid-19), mediante contratação temporária pelo período inicial de seis meses.





Há chances para médico (clínica médica e psiquiatria), enfermeiro, psicólogo e técnico em enfermagem. A caraga horária é de 20 horas semanais de trabalho para receber salários que variam de R$ 1.446,25 a R$ 6.327.





As inscrições deverão ser feitas via internet no endereço eletrônico do Instituto AOCP, www.institutoaocp.org.br , a partir das 8hs de hoje até as 23h59 do dia 21 de junho de 2020, mediante o preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, anexação de Currículo, Diploma e documentação original comprobatória dos Títulos e Experiência Profissional a serem pontuados (cópias frente e verso).





A classificação final dos cargos de nível superior será o somatório dos pontos da Avaliação de Títulos, Avaliação de Experiência Profissional e Avaliação do Curso de Aperfeiçoamento.





O local de exercício das atividades inerentes aos cargos, pelos candidatos contratados, será definido conforme a necessidade da Secretaria de Estado de Saúde do DF, podendo excepcionalmente ocorrer a movimentação dos contratados de acordo com a situação de emergência.





Considerado aprovado no presente processo seletivo e considerado apto para o desempenho do cargo, o candidato será contratado pelo período inicial de seis meses, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.





O resultado preliminar da seleção deverá ser publicado em 25 de junho e o resultado final em 6 de julho.





Quem não pode se inscrever

Tendo em vista que a presente seleção tem como objetivo a formação de cadastro de profissionais de nível superior e técnico para triagem e atendimento direto ou indireto aos pacientes confirmados ou suspeitos de coronavírus, fica vedada a participação e contratação de candidatos pertencentes ao grupo de pessoas consideradas vulneráveis frente ao novo Coronavirus (covid-19), conforme lista abaixo:





I – Não possuir idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, e nem completar 60

(sessenta) anos até um ano após a data de homologação do processo seletivo

emergencial;





II - Diabetes insulino-dependente;





III - Insuficiência renal crônica;





IV - Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), enfisema pulmonar, asma moderada

ou grave, tuberculose ativa ou sequela pulmonar decorrente de tuberculose;





V - Doenças cardíacas graves, insuficiência cardíaca e hipertensão arterial sistêmica

severa;





VI - Imunodeprimidos, considera-se imunodeprimidos os portadores de morbidades que por si só ou, devido ao tratamento empregado, torne seu sistema imunológico deficiente de resposta adequada às doenças infectocontagiosas como: neutropenia; neoplasias hematológicas com ou sem quimioterapia; HIV positivo com CD4 < 350; asplenia funcional ou anatômica; transplantados; quimioterapia nos últimos 30 dias; uso de corticosteroides por mais do que 15 dias (prednisona > 40mg/dia ou hidrocortisona 160 mg/dia ou metilprednisolona > 32 mg/dia, dexametasona > 6 mg/dia); outros imunossupressores; doenças auto-imunes; imunodeficiência congênita.





VII - Obesidade mórbida com IMC igual ou superior a 40;





VIII - Cirrose ou insuficiência hepática;





IX - Gestantes ou lactantes de crianças até um ano de idade;





X - Responsáveis pelo cuidado ou que coabitam com uma ou mais pessoas com confirmação de diagnóstico de infecção por Coronavírus (COVID-19).