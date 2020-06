Último dia de inscrições para a seleção de nível superior do IGESDF

(foto: Divulgação/Agência Brasília ) Esta sexta-feira (12/6) é o último dia de inscrições da seleção pública recentemente aberta pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF). As chances são para médicos do trabalho, pneumologistas, psiquiatras, cardiologistas, neurocirurgiões, ortopedistas, cirurgiões gerais e intensivistas.





Os profissionais serão contratados de forma temporária, por seis meses. Para médico do trabalho, a carga horária é de 30 horas semanais e para os demais cargos a carga horária é de 24 horas. Os salários vão de R$ 11 mil a R$ 14 mil.





A seleção será feita com base em análise curricular e servirá para atender as demandas da população na rede de saúde pública do Distrito Federal e IGESDF no combate ao novo coronavírus.





O encaminhamento de currículos deverá ser feito pelo e-mail: selecao@igesdf.org.br.





Confira as vagas

-Cardiologista

R$ 14.330,40 – 24 horas semanais





– Cirurgião Geral

R$ 11.942,40 – 24 horas semanais





– Intensivista

R$11.942,40 – 24 horas semanais





– Médico do Trabalho

R$ 14.928,00 – 30 horas semanais





– Neurocirurgião

R$ 14.330,40 – 24 horas semanais





– Ortopedista

R$ 11.942,40 – 24 horas semanais





– Pneumologista

R$ 11.942,40 – 24 horas semanais





– Psiquiatra

R$ 14.330,40 – 24 horas semanais