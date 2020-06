IFB lança seleção com vagas de nível superior; salário de R$ 4,6 mil

(foto: Divulgação/Gov Federal ) O Instituto Federal de Brasília (IFB) divulgou novo edital para processo seletivo simplificado com oferta de 16 vagas temporárias de nível superior de formação escolar. Todas as chances são destinadas para o preenchimento do cargo de tradutor/intérprete em Língua Brasileira de de Sinais/Português (Libras).





Serão 40 horas semanais e a remuneração chega a R$ 4.638,66, conforme titulação e prova prática. Para concorrer é necessário ter bacharelado em letras - Libras ou licenciatura em letras ou curso superior + certificação de proficiência em tradução e interpretação de Libras.





A oportunidade é para trabalho em qualquer uma das dez unidades do Instituto nas regiões administrativas do Distrito Federal, e o contrato terá validade de até 24 meses, a contar da homologação do resultado do edital.





O edital reserva 5% das vagas a pessoas com deficiência e 20% a candidatos negros.





Para os interessados em se candidatar à vaga, o período de inscrição será aberto entre 12 e 28 de junho. A documentação exigida no ato da inscrição deverá ser digitalizada em formato PDF e encaminhada para endereço eletrônico selecaotilstemporario@ifb.edu.br. Confira:





a) Ficha de inscrição preenchida, digitalizada em formato PDF e encaminhada com a documentação;





b) original digitalizado dos documentos de identidade/RG, cadastro de Pessoa física/CPF e título de eleitor com os comprovantes da última votação;





c) original digitalizado do Certificado de Reservista para candidatos do sexo Masculino;





d) original digitalizado do Diploma; ou da Declaração de Curso ou da Certidão de Conclusão da formação exigida;





e) original digitalizado do histórico escolar da formação exigida;





Libras/Português: carteira de trabalho e previdência social (CTPS), declaração que comprove experiência profissional, contratos de experiência, diplomas e certificados.





g) currículo Lattes atualizado nos últimos três meses (disponível para preenchimento no endereço eletrônico http://lattes.cnpq.br).