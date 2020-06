Goiânia GO abre seleção com 378 vagas e salários de até R$ 6,5 mil

(foto: Divulgação/Prefeitura de Goiânia GO)





São 378 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, para médicos, especialista em saúde, técnico em saúde, auxiliar de saúde e assistente administrativo. Os salários variam de R$ 1.169,31 a R$ 6.516,11, para jornadas que variam de 20 a 40 horas de trabalho por semana.





Veja a distribuição dos cargos pelo número de vagas:

Enfermeiro geral – estratégia em saúde da família (6), enfermeiro geral (11), farmacêutico (5), técnico em enfermagem geral (20), auxiliar de enfermagem - estratégia em saúde da família (50), auxiliar de farmácia (13), médico clínico geral (47), médico pediatra (20), biomédico (5), enfermeiro geral (24), farmacêutico (2), psicólogo (10), técnico em enfermagem geral (50), auxiliar de farmácia (13), médico patologista (4), técnico em necropsia (4), médico do trabalho (4), enfermeiro do trabalho (10), assistente administrativo (50) e técnico em segurança do trabalho (30).





O edital reserva 20% das vagas a candidatos negros e 5% a pessoas com deficiência.





Os candidatos farão inscrição, gratuita, pela internet, no site www.goiania.go.gov.br , na página reservada aos concursos e seleções, no link "Processo Seletivo Simplificado Emergencial - Secretaria Municipal de Saúde- edital n° 001/2020, durante o período de 9 a 14 de junho de 2020. O edital não menciona taxa de participação.





O processo será composto de etapa única, análise de título e experiência profissional. A comprovação de títulos e experiência profissional e os demais documentos exigidos para a assinatura do contrato serão avaliados pela comissão responsável pelo processo seletivo, podendo o candidato ser eliminado caso não cumpra algum critério do edital.





A seleção terá validade de seis meses, prazo que pode ser prorrogado pelo prazo máximo de dois anos (assim como a duração dos contratos temporários), havendo necessidade da administração, visto que o concurso público- edital n° 001/2020 encontra-se suspenso temporariamente pela mesma situação.





Fica vedada a participação e contratação de candidatos que se enquadrem nos grupos de risco para covid-19, conforme recomendações de proteção aos trabalhadores dos serviços de saúde no atendimento do coronavírus e outras síndromes gripais do Ministério da Saúde.





O edital completo pode ser conferido aqui

