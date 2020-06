Startups estão com 175 vagas abertas com processo seletivo remoto

(foto: Gerd Altmann/ Pixabay )



Apesar do cenário econômico adverso em consequência da pandemia do novo coronavírus, muitos setores estão indo na contramão do mercado e continuam contratando. Neste momento de propagação da COVID-19, em que o confinamento é recomendado pelas organizações mundiais de saúde, as empresas têm encontrado na tecnologia formas de garantir uma contratação segura de funcionários.



Na maioria das empresas, todo o processo de recrutamento e integração feito em situações normais (presencialmente) está sendo adaptado ao ambiente digital e tem sido feito de forma remota. Apesar do cenário econômico adverso em consequência da pandemia do novo coronavírus,. Neste momento de propagação da COVID-19, em que o confinamento é recomendado pelas organizações mundiais de saúde,Na maioria das empresas,de recrutamento e integração feito em situações normais (presencialmente)





Confira 6 startups que estão dando esperança para o mercado:





Sinqia





60 profissionais de diversas áreas de atuação, para contratação imediata nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba (PR). As vagas disponíveis são nas áreas de business consulting, contratos, IT quality & assurance e IT software. As inscrições podem ser feitas pelo site A Sinqia, empresa do mercado financeiro, está em busca denas cidades de São Paulo,e Curitiba (PR). As vagas disponíveis são nas áreas de business consulting, contratos, IT quality & assurance e IT software.podem ser feitas pelo site https://jobs.kenoby.com/sinqia





A companhia foi certificada pelo Great Place to Work, em 2019, como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, e eleita como uma das 100 maiores fintechs do mundo em 2017, 2018 e 2019, pelo IDC.





EF English Live





mais de 30 vagas abertas para contratação na equipe de vendas e pós-vendas. Todo o processo seletivo, incluindo testes, dinâmicas e processo seletivo será feito de forma remota. Por se tratar de uma escola on-line, a empresa já utilizava os recursos digitais durante suas seleções, mas o uso da tecnologia foi intensificado com a pandemia do coronavírus. O treinamento e a integração inicial também serão feitos de forma digital. Para se candidatar, basta se inscrever pelo link: A EF English Live, escola on-line, está comna equipe deTodo o processo seletivo, incluindo testes, dinâmicas e processo seletivo será feito de forma remota. Por se tratar de uma escola on-line, a empresa já utilizava os recursos digitais durante suas seleções, mas o uso da tecnologia foi intensificado com a pandemia do coronavírus. O treinamento e a integração inicial também serão feitos de forma digital.pelo link: https://portaldevagas.connekt.com.br/englishlive









Mycon





está mais com de 60 vagas abertas para diversos setores, entre eles áreas como: customer success, SDR/inside sales, especialista em A.I., full stack developer, full mobile developer, especialista em chatbot, assistente ADM e RH pleno. As entrevistas e contratação estão sendo de forma on-line e os interessados podem se inscrever no link: O Mycon, fintech de consórcios que funciona sem vendedores humanos,entre eles áreas como: customer success, SDR/inside sales, especialista em A.I., full stack developer, full mobile developer, especialista em chatbot, assistente ADM e RH pleno. As entrevistas e contratação estão sendo de forma on-line eno link: https://www.mycon.com.br/vagas









Uffa.com.vc





O Uffa.com.vc, marketplace híbrido de negociação de dívidas, está em busca de profissionais, para contratação imediata, para o cargo de analista de business intelligence e analista de marketing. Além disso, atualmente a empresa tem 20 vagas abertas para que autônomos trabalhem em modelo home office no atendimento aos clientes. Todos os interessados devem enviar o currículo para rh@uffa.com.vc e incluir “TBOGH” no assunto do e-mail.





M2M





vagas abertas para a área de analista de controles internos e para analista de marketing. Além disso, a fintech tem um banco de talentos para os interessados deixarem seu currículo. As vagas estão disponíveis no site http://m2m.trampos.co/. A Mark2Market (M2M), dona do M2M Monitor, software de gestão financeira e riscos SaaS, está comanalista de controles internos e para analista de marketing. Além disso, a fintech tem umpara os interessados deixarem seu currículo.





Vitta





cinco vagas abertas para as seguintes áreas: desenvolvimento, enfermagem, estágio em sales development, estágio em faturamento e estágio em relacionamento com o cliente. As oportunidades são para trabalhar de forma remota em regime de contratação CLT. Os interessados devem se inscrever pelo link:



A Vitta, empresa de tecnologia em saúde, está comdesenvolvimento, enfermagem, estágio em sales development, estágio em faturamento e estágio em relacionamento com o cliente. As oportunidades são paraOs interessados devem se inscrever pelo link: https://vitta.gupy.io/