Memorial Vale seleciona projeto de pesquisas: benefício é de R$ 7 mil

O Memorial Minas Gerais Vale (MMGV) dá continuidade, mesmo neste período de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus, às suas ações, lançando convocatória para inscrição de propostas para o "Projeto Novos Pesquisadores", destinado ao público acadêmico.



O objetivo é colocar em evidência trabalhos de dissertações e teses defendidas em mestrados ou doutorados, nos últimos cinco anos, nas áreas de ciências humanas.



O conteúdo precisa dialogar com as exposições de longa duração do MMGV ou com os eixos temáticos desenvolvidos pelo educativo do espaço.



Os trabalhos selecionados ganharão uma exposição e os seus autores serão convocados a participar de conversas dentro da programação do "Diálogo com Novos Pesquisadores".



Serão selecionadas três pesquisas e cada uma receberá o benefício de R$ 7 mil.



As inscrições estão abertas até 30 de junho pelo link:



"Nosso objetivo é divulgar para o público em geral o que tem sido estudado no campo das ciências humanas nas universidades. Temas e pesquisas que, muitas vezes, ficam restritos às bancas de defesa, ao círculo acadêmico, aos congressos, às revistas científicas, outros meios. Nesse sentido, identificamos no museu o espaço ideal para propor esse diálogo, sendo o propulsor dessa conexão entre essas pesquisas atuais com a sociedade, além de valorizar os acadêmicos, divulgando os seus trabalhos", explica Wagner Tameirão, gerente do Memorial Vale.





A ideia é que cada pesquisador fique responsável, juntamente com a equipe curadora, por organizar e preparar o trabalho acadêmico inscrito em formato expositivo.



A exposição ocorrerá no Memorial Vale e também em suas plataformas digitais. O autor da pesquisa também será convidado a participar do “Diálogo com Novos Pesquisadores”, espaço criado para discorrer sobre a sua pesquisa, não só para o público interno - Educativo do museu -, mas também para o público em geral, seguindo diversos formatos como seminário, palestras, bate-papos, mesa-redonda com outros convidados, entre outros, e em diferentes plataformas, como nas redes digitais do Memorial.





A previsão é que as exposições ocorram no segundo semestre de 2020 e no primeiro semestre de 2021, sendo a primeira delas no mês de agosto e a última em fevereiro de 2021.



Devido à pandemia do COVID-19, as exposições e o "Diálogo com Novos Pesquisadores" serão planejados para serem feitas também no ambiente virtual.





