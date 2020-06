Um dia após autorização, Ministério do Desenvolvimento Regional abre 249 vagas

Em uma prazo de apenas um dia, entre a autorização e o lançamento do edital de abertura, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) abriu chamamaneto público e processo seletivo simplificado com oferta de 249 vagas para a contratação de servidores aposentados pelo Regime Próprio de Previdência Social da União.





São 144 vagas para engenheiros, com remuneração bruta de R$ 3.955,50; e 105 vagas para analista administrativo (qualquer área de formação), com remuneração bruta de R$ 2.677,42 . A jornada é de 40 horas semanais de trabalho. O edital ainda reserva 5% das chances a candidatos com deficiência.





O processo seletivo estará restrito a aposentados pelo Regime Próprio de Previdência Social da União, com as formações acadêmicas e comprovação de experiências requeridas.





Os aprovados serão lotados em Brasília/DF, Fortaleza/CE, Salvador/BA, Belo Horizonte/MG, Belém/PA, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e Porto Alegre/RS.





As inscrições ficarão abertas de 3 a 9 de junho, pelo site www.mdr.gov.br/temporarios . Não será cobrada taxa de inscrição.





São considerados requisitos gerais:

I - ser servidor público federal aposentado pelo Regime de que trata o art. 40 da Constituição Federal na data de assinatura do contrato;





II - não ter se aposentado de forma compulsória ou por invalidez;





III - possuir, na data de assinatura do contrato, idade inferior a 75 anos; entre outros.





Os candidatos serão classificados pelo tempo de efetivo exercício na Administração Pública Federal.





O contrato terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado,

uma única vez e por igual período, havendo interesse e sendo conveniente à entidade

contratante.